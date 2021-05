503 detentos recebem o beneficio da saída temporária

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu prosseguimento, nesta quarta-feira (26), à terceira fração da saída temporária alusiva ao Dia das Mães. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as saídas temporárias dos internos tiveram que acontecer de forma fracionada, evitando aglomerações garantindo o atendimento de saúde.

Nesta nova fração foram beneficiadas 503 pessoas privadas de liberdades. A saída é autorizada pela Vara de Execução Penal (VEP) com controle e fiscalização de todos os apenados por meio do uso de tornozeleira eletrônica.

Seguindo o cronograma que determina o fracionamento das saídas temporárias na Região Metropolitana de Belém, foram liberados custodiados da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), localizada no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB) e Centro de Reeducação Feminino (CRC), em Ananindeua.

As pessoas privadas de liberdade beneficiadas precisam validar a identidade biométrica garantindo segurança e autenticidade de dados antes mesmo de seguir com o benefício para rever suas famílias. Além disso, para prevenção da Covid-19 e cumprimento das recomendações sanitárias, todos os internos são submetidos a uma triagem pela equipe de saúde da CPASI, tanto na saída quanto no retorno, como verificação de temperatura, saturação e pressão arterial.

Os custodiados voltarão da saída temporária na próxima quarta-feira, dia 02 de junho.