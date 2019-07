8ª edição do Prefeitura e Comunidade foi realizada no Novo Brasil

A 8ª edição do projeto Prefeitura e Comunidade ocorreu no sábado, 6, na Escola Sandra Mª Santos da Silva, bairro Novo Brasil. A população teve acesso a vários serviços como orientações sobre o Cad Único, emissão de RG, vacinas, consultas com clinico geral, oftalmológicas e serviços odontológicos, emissão da carteirinha ID Jovem, cuidados para mulheres e entretenimento para crianças.

O presidente do bairro Novo Brasil, Leandro Souza Silva, utilizou o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e falou sobre a importância da ação. “Tem muita gente que precisa desses documentos. Uma ação dessas, dentro do bairro, é muito útil pra nós, moradores. Inclusive, tem muitos moradores que não tem tempo para buscar esses serviços durante a semana. Espero que possa melhorar cada vez mais”, avaliou.

“O serviço que vim buscar foi sobre o Cad Único, vim fazer uma consulta médica e trouxe as crianças para brincar também. Acho essa ação muito importante, porque ela traz a prefeitura pra perto da comunidade. Quando a prefeitura traz isso pra cá é uma nova janela que abre pra gente. Que repita sempre”, disse a auxiliar administrativo e moradora do Novo Brasil, Priscila Cardoso.

O coordenador do Departamento de Relações com a Comunidade (DRC), James Souza, avaliou como positiva a realização da 8ª edição do Prefeitura e Comunidade. “O foco principal é facilitar a vida do cidadão, porque tem muita gente que no meio de semana não tem tempo para procurar esses serviços importantes e essenciais para a população”, pontuou.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP