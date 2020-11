Aberta as inscrições para a 3º Mostra de Experiências Exitosas do SUS com o tema “As ações da gestão municipal e os serviços de saúde em tempos de pandemia”

Com o objetivo de conhecer e dar visibilidade às boas práticas, assim como documentar e disseminar experiências vividas ao longo do ano de 2020, com ações relacionadas ao enfrentamento à COVID-19 está aberto o período de inscrição que vai de 16 à 23 de novembro. Para a 3ª edição de Mostras de Experiências Exitosas do SUS, com o tema “As ações da gestão municipal e os serviços de saúde em tempos de pandemia”, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com a realização da Diretoria de Educação na Saúde e Humanização e Coordenação de educação na Saúde.

A Mostra de Experiências Exitosas visa apresentar o cotidiano dos trabalhadores da saúde no município de Parauapebas, inseridos nas mais diversas iniciativas voltadas ao enfrentamento à Covid-19, compartilhando ações entre as equipes dos diferentes serviços na perspectiva de integração da Atenção Primária à Saúde, Urgência, Emergência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Hospital de Campanha, Centros de Referência para a Covid-19, entre outros temas que sejam relevantes na reorganização Rede de Atenção à Saúde da (RAS) para o enfrentamento da pandemia.

Realizado desde o ano de 2017, o evento reúne experiências exitosas de todas as áreas da saúde, ligadas aos diferentes níveis de atendimento.

Inscrição

Para se inscrever gratuitamente, acesse o link: https://bityli.com/saudenoenfrentamentoacovid19 a inscrição deverá ser feita diretamente pelos autores dos trabalhos.

Seleção dos Trabalhos

A seleção dos trabalhos se dará por meio da Comissão Organizadora. Serão considerados aptos para realização de inscrição os trabalhos os que se enquadrem em uma ÚNICA temática – “As ações da gestão municipal e os serviços de saúde em tempos de pandemia”.

Compreende-se como ações de enfrentamento à Covid-19 as experiências de:

Organização da Rede de Atenção à Saúde para garantir a integralidade do cuidado, envolvendo a Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência e Emergência no enfrentamento da pandemia;

• Saúde e Segurança do Trabalhador;

• Educação em Saúde;

• Vigilância em Saúde, incluindo ações de integração com a Atenção Básica;

• Assistência Farmacêutica;

• Mobilização social, engajamento comunitário e intersetorialidade.

O período de seleção dos trabalhos pela Comissão Organizadora será de 24 a 26/11/2020.

Premiação dos trabalhos selecionados

Serão premiados os 03 (três) trabalhos que obtiverem as 03 (três) maiores pontuações de acordo com os critérios estabelecidos.