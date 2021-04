“Açaí do Branco” é assaltado; bandidos levam dinheiro, dois litros de açaí e uma tapioca. Assista!

O “Açaí do Branco” foi alvo de criminosos na noite de quinta-feira (29), em Tailândia, nordeste do Pará. Os bandidos levaram R$ 500 reais, dois litros de açaí e uma tapioca.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento, e mostra o momento exato do assalto. Os bandidos aproveitaram que apenas uma funcionária estava no local para cometer o roubo.

Enquanto um dos ladrões permaneceu na motocicleta, o outro entra no estabelecimento usando máscara, de boné e com uma camisa manga longa, de cor azul, para dificultar o reconhecimento e comete o crime.

Ele nem chega a sacar a arma que estava na cintura, apenas mostra para a atendente. Quando o assaltante deixava o local, o proprietário chegava, mas nem desconfiou que era um assalto.

A vítima procurou a delegacia de Tailândia, na manhã desta sexta-feira para registrar um boletim de ocorrência.

veja o vídeo:

portaltailandia.com