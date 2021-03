Acidente de moto tira a vida de Jovem de 19 anos

Uma jovem identificada como Giovanna Rodrigues Oliveira, de 19 anos, morreu após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na tarde de quarta-feira, 03 de março na Avenida Dr. João Silva Filho, no bairro Piauí, em Parnaíba, litoral do Piauí. As informações são do Piauí em Dia.

Testemunhas informaram que a moto seguia pela avenida quando colidiu na lateral do veículo, que tentava realizar uma conversão. A moto era conduzida pelo pai da vítima, que sofreu ferimentos pelo corpo. Os dois faziam uso do capacete.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Após os procedimentos, o corpo da jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal de Parnaíba.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o exato momento do acidente que vitimou a jovem.

Vítima usava capacete no momento da colisão – Foto: Arquivo Pessoal

www.meionorte.com