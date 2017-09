Acidente na PA-275 tira a vida de Policial Militar

Trata-se de Iaci Wender Matheus Barros, Policial Militar que teve sua vida ceifada de forma trágica durante um acidente automobilístico registrado na tarde de quarta-feira (27) na Rodovia PA-275 entre os municípios de Curionópolis e Eldorado do Carajás, no Pará.

As informações que foram apuradas no local relatam que o PM estava conduzindo um veículo Celta de cor prata, sendo atingido fortemente por um caminhão. O condutor do outro veículo ainda não teve seu nome revelado. Com a forte colisão o veículo que o PM conduzia foi completamente destruído e infelizmente Iaci ficou preso nas ferragens vindo óbito no local do acidente.

De acordo com Frank James, do Jornal Tabloide, o motorista do caminhão ficou desesperado e acabou fugindo do local.A perícia já está fazendo um levantamento dos fatos para identificar o motivo do trágico acidente que ceifou a vida do PM que era Sargento lotado no 23º Batalhão de Polícia Militar e estava exercendo seus trabalhos em Eldorado do Carajás.

Texto: Rodrigo Melo com informações de Frank James/Tabloide

Fotos: Redes sociais