Acip e Vale promovem rodada virtual de negócios

A Associação Comercial e Industrial de Parauapebas (Acip), em parceria com a Vale e a Redes/Fiepa, realizou essa semana, o primeiro café com negócios do ano de 2021. A edição, realizada de modo virtual, envolveu equipes de suprimentos da empresa e contratadas. O evento, que objetiva fortalecer o relacionamento entre o empresariado local contou com a participação de 30 empresas. A empresária do ramo de construção, Tuany Gusso, participou pela segunda vez da rodada. “Na minha opinião, esse evento continua sendo a maior oportunidade de negócio e interação da região, entre os mais diversificados ramos de atividades, facilitando e oportunizando as empresas e empresários a desenvolverem suas relações profissionais. Vou continuar sempre que possível participando e abrindo portas para novos negócios da nossa empresa”, diz a diretora da Gusso Construtora. Segundo o presidente da Acip, José Leonardo Campos Pinheiro, as rodadas só tendem a trazer cada vez mais benefícios. “O evento hoje foi um grande sucesso. As rodadas vêm despertar para a qualidade e os produtos que as nossas empresas têm. Uma inciativa que só tende a crescer e as empresas participantes só têm a ganhar, trazendo cada vez mais benefícios para os nossos associados e para a população de Parauapebas, afirmou o presidente. Em 2020, a Vale adquiriu de empresas no município de Parauapebas (matriz e filial), o total de R$ 1,9 bilhão. A empresa também renovou convênio com a REDES e a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), iniciativa voltada para desenvolver e contribuir com a evolução de empresas e empreendimentos sociais. “Parcerias como essas das rodadas e da Redes são fundamentais para fomentar o desenvolvimento da economia local, a geração de empregos e a renda aqui na região”, destacou o gerente interino de suprimentos, Daniel Murta. vale.com