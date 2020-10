ACIP realiza último café com negócios do ano

Em formato adequado ao “novo normal”, iniciativa reuniu representantes de 40 empresas

A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Parauapebas (ACIP) realizou esta semana (6/10), a última edição do Café com Negócios. A edição virtual do encontro reuniu representantes de 40 empresas, junto com prestadoras de serviço que estão atuando no Programa Gelado, em Carajás, e a equipe de Suprimentos da Vale.

O presidente da ACIP, Rodrigo Zanrosso, destacou que 2020 foi um ano muito atípico. “Encerramos 2019 com muita expectativa e fomos surpreendidos com a pandemia. Em março tivemos que alterar todo o nosso planejamento, direcionando nossas ações no combate ao coronavírus e auxiliar os nossos associados com as melhores informações. Estamos na nossa terceira edição de Café com Negócios do ano, sendo que é a segunda on-line”. Ele faz um balanço sobre a iniciativa. “O Café com Negócios aproximou e fortaleceu as empresas associadas. Com o controle dessa pandemia e os investimentos que devemos ter na região, acreditamos que os próximos anos sejam muito positivos para as empresas locais”, concluí.

O evento seguiu com o formato Supply Tank, onde cada empresa tem até quatro minutos para apresentar seus produtos e serviços aos representantes das áreas de compras e de suprimentos. A edição virtual do Café com Negócios integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Territorial da Vale, também implantado em cumprimento ao licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama.

Uma das empresas participantes do Café de hoje foi a Montcalm Montagens Indústrias. “Essa iniciativa é importante. Encontros como este nos permitem conhecer as empresas locais. Participamos de uma das edições desse ano e já fechamos algumas parcerias, temos novos contratos com empresas da região”, ressalta o gerente de projetos da Montcalm, Alexsander Barboza Pereira.

O gerente de Suprimentos da Vale, Igor Póvoa, destaca que a premiação reconhece o compromisso da Vale em contribuir para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores do Pará. “Nos últimos anos, a Vale tem intensificado a participação nas rodadas de negócios nas cidades onde atuamos no estado e estamos envolvendo também as nossas empresas prestadoras de serviço. Essa iniciativa tem contribuído diretamente para o fortalecimento do fornecedor local e também para a instalação de novas empresas no Pará, gerando oportunidades de negócios, emprego e renda”, explica.

Prêmio

A Vale conquistou o pentacampeonato, na categoria Absolutus do VIII Prêmio REDES de Desenvolvimento, como a empresa que mais comprou em volume total de investimento no Pará, em 2019.

A premiação é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do Programa Redes – Inovação e Sustentabilidade Econômica, e foi realizada na última semana de setembro, reconhecendo às empresas que contribuem diretamente na evolução dos fornecedores do Estado.

No ano passado, a Vale comprou mais de R$ 5,3 bilhões de empresas instaladas no Pará. Entre os principais serviços adquiridos estão manutenção de máquinas e equipamentos industriais, serviços de terraplanagem e perfuração, instalação e montagem industrial e serviços de transporte. O montante R$ 5,3 bilhões abrange empresas de Parauapebas (matriz e filial) que responderam por R$ 1,9 bilhão em contratos.

Na ocasião foram reconhecidos também os profissionais de suprimentos pelo seu desempenho e profissionalismo e ainda, a indústria e o fornecedor que tiveram o melhor Case de Desenvolvimento de Fornecedor. A analista de suprimentos da Vale, Andreza Ribeiro foi reconhecida como profissional de compras de 2019.

vale.com