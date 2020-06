Acompanhamento telefônico, visitas, oxímetro e até oxigênio em casa; saiba como é feito o monitoramento de pacientes de Covid em Canaã

A prefeitura de Canaã dos Carajás tem acompanhado de perto o tratamento dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, mesmo os que estão em isolamento domiciliar. Esse monitoramento é feito de diversas formas. Quem tem bom quadro de saúde é acompanhado periodicamente por telefone, e recebe os medicamentos indicados pelo médico gratuitamente.

O monitoramento é mais rigoroso no caso das pessoas que tem alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão ou cardiopatia. Nesses casos, além do monitoramento telefônico, as equipes fazem visitas regulares e disponibilizam oxímetro, um aparelho que mede a oxigenação no sangue, e até cilindros de oxigênio, se for o caso.

Nos quadros mais graves, o paciente pode ser encaminhado para a Unidade de Referência do Novo Horizonte, ou para a Unidade de Internação, montada no bairro Novo Brasil.

“Nós estamos maravilhados com a assistência de vocês. Graças a Deus nós estamos sendo bem assistidos até o momento, não tá faltando nada”, comentou Maria Milagre, que tem um familiar em tratamento contra a Covid, que precisou de suporte de oxigênio.

O médico João Paulo, que atua na Unidade de Referência do Novo Horizonte, destacou que a intenção é evitar que o mínimo de pacientes possível evolua para a forma mais grave da doença. “A gente faz uma avaliação mais próxima, principalmente voltada aos profissionais da saúde e servidores, e dos pacientes que apresentam alguma comorbidade e tem um risco maior de evoluir pra uma forma grave”, disse.

O paciente Mauro Marcelo Ferreira Pinheiro, em recuperação da doença, agradeceu o atendimento que recebeu. “O pessoal da saúde sempre dá atenção pra gente que precisa, na hora mais difícil, está com a gente. É uma alegria saber que tem alguém que cuida da gente aqui em Canaã dos Carajás “, concluiu.

ascom.canaa