Acusado de estuprar filha e dois enteados é preso

A Polícia Civil do Estado do Piauí cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem em Teresina. De acordo com as investigações, ele teria estuprado crianças menores de doze anos, dois enteados e uma menina, que seria sua própria filha. O nacional de iniciais A. B. V. N. foi preso nessa sexta-feira, 24 de julho, por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

“Após o interrogatório, os dois inquéritos policiais serão concluídos e enviados à Justiça”, explicou o delegado Antônio Barbosa, da DPCA.

Fonte: www.falapiaui.com