Acusado de estuprar gravida de 7 meses é preso pela polícia

O acusado de cometer abuso sexual a uma jovem gravida de 7 meses, foi capturado pela Polícia Civil de Marabá, na tarde de quarta-feira (06), a crueldade cometida nesse caso com a jovem Franciele, revoltou todos a população, a família da vítima e todos querem justiça.

Graças ao Disque Denúncia Sudeste do Estado, os polícias receberam informações de que cinco pessoas, estavam envolvidas no estupro, que levou a morte da jovem e também do bebê que ela esperava. Apenas um dos suspeitos, identificado como Darlan da Silva Nunes, 24 anos, não havia sido encontrado, pois estava trabalhando descarregando um caminhão em Tucuruí.

Ao tomar conhecimento de que Darlan estava sendo procurado, o proprietário do caminhão em que o suspeito trabalhava o levou na tarde desta quarta até o Destacamento da Polícia Militar de Itupiranga.

Ao chegar próximo ao destacamento, Darlan aparentou nervosismo e fugiu. “Ele correu, pulou do caminhão, empreendeu fuga e nossas guarnições conseguiram capturar o mesmo em outro bairro”, informou o tenente Aldir, da Polícia Militar.

Em seguida, os policiais diligenciaram até a casa onde Darlan dormia, onde foram encontrados vestígios do crime. Lá os militares se depararam com a chinela de Franciele (reconhecida pela irmã da vítima), calcinha e marcas de sangue no local.

Segundo os polícias durante a noite do creme os vizinhos relataram ter visto a vítima com o acusado Darlan, e ouvido gritos de socorro.

Com informações Correio de Carajás