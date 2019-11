ACUSADO É PRESO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM PARAUAPEBAS NO PARÁ

José Inaldo Mendes Costa, conhecido por “Baixinho”, foi preso pela Polícia Civil por praticar o crime de tentativa de homicídio contra Luciano Gomes Cardoso, fato ocorrido no último sábado (16). Após levantamentos do possível autor da tentativa de homicídio a equipe policial foi até a Vila Brasil, local do crime, a fim de capturar o suspeito. Chegando ao local, o acusado foi encontrado no “barraco”, situado na Vila Brasil, localizado no município de Parauapebas, ocasião em que foi dado voz de prisão contra o acusado.

Durante revista na residência, no quarto do suspeito, foi encontrada e apreendida uma espingarda calibre 32 municiada. José foi conduzido a Delegacia para os procedimentos cabíveis, juntamente com a testemunha que viu o acusado com a arma momentos antes do disparo. A ação foi realizada por policiais civis da delegacia de Parauapebas, sudeste paraense.

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)