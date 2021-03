Adolescente foge de casa para ficar com namorado de 35 anos

O suspeito, que é primo do padrasto da jovem, passou a frequentar a casa da família e aliciar a adolescente.

Familiares de uma adolescente de 14 anos, identificada como Isadora Valentim, registraram um Boletim de Ocorrência no dia 24 de março, após a garota fugir de sua residência, onde morava com a mãe e o padrasto, na zona rural do município de Júlio Borges, região Sul do Piauí. Ela teria fugido de casa para ficar com o suposto namorado, um homem de 35 anos, que reside na cidade de Avelino Lopes.

Segundo informações apuradas pelo meionorte.com, a família suspeita que a jovem esteja sendo coagida pelo suspeito, que no dia 2 de março teria publicado em seu perfil no Facebook que estava em um relacionamento sério.

A aproximação entre os dois teria iniciado quando o suspeito, que é primo do padrasto da jovem, passou a frequentar a residência da família e aliciar a jovem, que na época tinha apenas 12 anos de idade. De acordo com familiares, ele a presenteava com chocolates e maquiagens, e isso a teria encantado.

O caso está sendo conduzido pelo Conselho Tutelar que já formalizou a denúncia junto ao Ministério Público do Piauí (MP-PI). A Polícia Militar da cidade de Avelino Lopes em conjunto com o Conselho Tutelar realizaram buscas na casa dos pais do suspeito, mas não encontraram a adolescente.

Se comprovado o relaacionamento, o suspeito, que não teve a identidade revelada, deve ser autuado por prática de atos libidinosos, bem como a conjunção carnal com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento por parte da pessoa menor ou de seus pais. O crime é previsto no artigo 217-A do Código Penal.

O suposto namorado de 35 anos da adolescente teria assumido o relacionamento no Facebook

