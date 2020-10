Adolescente que baleou jovem ao tentar atirar na namorada é preso

Na tentativa de homicídio, ele também tinha como alvo a mãe da garota.

Um menor de 14 anos suspeito de balear uma jovem em Floriano, na região Sul do Piauí, após tentar atirar na própria namorada, de apenas 12 anos, foi apreendido na manhã desta quarta-feira, 30 de setembro. O caso aconteceu nesta terça (29) nas proximidades da Unidade Básica de Saúde do bairro Catumbi.

De acordo com o Delegado Regional de Floriano, Bruno Ursulino, o adolescente é conhecido da polícia, tendo já sido apreendido outras vezes por tráfico de drogas e roubo na região. Na tentativa de homicídio, ele também tinha como alvo a mãe da garota. Após os disparos, o suspeito teria fugido e foi encontrado na manhã de hoje após os agentes serem informados do seu paradeiro. Com o menor também foi apreendido entorpecentes.

A menina foi liberada ainda na tarde de ontem, após ser socorrida no Hospital Regional Tibério Nunes, já que não havia necessidade de intervenção cirúrgica. Ela foi atingida no braço e na região abdominal. Os familiares da jovem registraram um boletim de ocorrência.

Fonte: www.meionorte.com