Adrenalina e emoção marcam abertura do 2° Rodeio Show de Curionópolis

Um belo show pirotécnico, adrenalina e emoção fizeram parte da abertura da primeira noite do 2° Rodeio Show de Curionópolis, promovido pela Prefeitura, nesta quinta-feira, 26, no Loteamento Serra Leste.

A competição de montaria de touros foi realizada pelos melhores peões da região, comandada pela Companhia de Rodeios Dydayr Parreira: Circuito Barretos – Etapa Curionópolis.

O campeão vai conquistar o direito de disputar a final, realizada no maior palco de rodeio do Brasil, o Parque do Peão, em Barretos/SP, durante a Festa do Peão de Boiadeiro, realizada por mais de meio século de tradição.

Um grande público marcou presença e acompanhou, vidrados, cada apresentação realizada na arena.

Marcaram presença na abertura do evento, o prefeito Adonei Aguiar, sua esposa, a primeira dama Verônica Rabelo, o presidente da Câmara de Vereadores Nonato Holanda, o secretariado municipal e assessores de governo.

O Deputado Federal Hélio Leite prestigiou o evento e na ocasião garantiu mais R$ 1 milhão para mais investimentos na saúde do município. Recentemente, o mesmo deputado destinou, na abertura do Hospital Municipal de Curionópolis, R$ 1,5 milhão de emendas parlamentares.

A festa tradicional e agropecuária do município continua! Evento totalmente gratuito e praça de alimentação com preços acessíveis.

Nesta noite, sexta-feira, 27, acontece a segunda parte da competição de montaria de touros e o Show de Forró com a Banda Anjo Azul. Participe!

ascom.curionópolis