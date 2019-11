Agências de viagens de Parauapebas se reúnem para fortalecer o turismo local

Com a demanda crescente de visitação nas rotas turísticas locais, se faz necessário um receptivo melhor estruturado e qualificado. Pensando nisso, a Prefeitura de Parauapebas recebeu representantes de oito agências de viagens do município para apresentar a eles os planos e metas de trabalho do Departamento de Turismo de Parauapebas (Detur). O encontro que ocorreu na sexta-feira, 1º, resultou na adesão de quatro novas agências no trabalho receptivo do turismo local.

Os agentes de viagem aprovaram o convite do governo municipal para a reunião e estão com boas expectativas. “A reunião foi muito boa, muito produtiva. Foi uma reunião técnica, com objetivo, diferente de outras que já participei e que vai trazer frutos para Parauapebas, tenho certeza. O turismo aqui em Parauapebas vai atrair muita gente, pois temos muita coisa bonita para mostrar”, disse o proprietário da Jorge Tour, Jorge Luiz.

Estou vendo uma oportunidade de crescimento. Parauapebas é muito rica e tem muito a oferecer para nós empresários e para o nosso futuro. Crianças e adolescentes vão ter conhecimento de que o turismo local tem muitas oportunidades de trabalho, não só para os agentes de viagem, mas para outras pessoas. E quando falo rica não me refiro ao minério, mas as belezas naturais do município”, comentou a proprietária da Royal Tour, Poliana Alves

A proprietária da Decole, Vivia Maria, acredita que o turismo de Parauapebas tem potencial para se tornar uma nova alternativa econômica para o município. “A reunião foi ótima, a gente veio pra agregar valores, foi bem positivo e é um prazer fazer parte desse novo projeto. Um projeto que nossa cidade só vem a ganhar. A expectativa é bem positiva. Estamos caminhando a passos pequenos, mas a união faz a força e estamos confiantes de que vai ser um sucesso”, afirmou Vivia Maria.

“É importante ressaltar que quatro novas agências estão interessadas em aumentar seu portfólio e isso é bom. O fato de se comprometerem a se estruturar é porque elas reconhecem que o turismo tem ganhado força dentro do município. A maioria trabalhava apenas o emissivo, com venda de passagens ou pacotes de viagens, agora elas começam a trabalhar também o receptivo, ou seja, oferecendo todo apoio necessário para que o turista tenha uma boa estadia em nosso município. É bom tanto para os munícipes, quanto para as operadoras e agências externas e turistas, que terão outras alternativas de compra”, avaliou o coordenador do Detur, Marcos Alexandre.

Texto: Rayssa Pajeú / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP