Albert Einstein e Instituto Acqua reforçam combate ao COVID-19 em Parauapebas

Com suporte da Vale, Instituições chegam ao município para contribuir com a Prefeitura Municipal

A batalha contra o coronavírus em Parauapebas (Pará) passa a contar com dois novos importantes aliados junto à Prefeitura Municipal: a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e o Instituto Acqua. O primeiro foi contratado para realizar serviços técnicos de suporte para o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Já o segundo, o Instituto Acqua será responsável pela gestão do hospital de campanha sob a coordenação da prefeitura. Os contratos contam com o aporte financeiro da Vale, que tem apoiado o município no enfrentamento da Covid-19.

Na última quinta-feira, 7/5, técnicos do Albert Einstein, do Instituto Acqua, da Semsa e da Secretaria de Obras (Semob) reuniram-se para definir as medidas de apoio, que serão fornecidas à prefeitura municipal no fortalecimento à gestão da saúde pública. Os técnicos também realizaram visitas em campo às obras do Hospital de Campanha de Parauapebas.

A parceria com o Einstein direciona os esforços para dar suporte na organização da rede municipal de saúde no combate à Covid-19. O objetivo é contribuir com o município para o melhor fluxo no atendimento aos pacientes e para a boa execução das atividades conforme previsto pela Secretaria, a fim de combater a pandemia no município. O Einstein, que traz a experiência e prática de outras localidades, apoiará o município na definição da estratégia organizacional para a otimização dos serviços ofertados nos estabelecimentos de saúde, incluindo o hospital de campanha, e seu funcionamento dentro de uma rede em contínuo serviços à população. O contrato da prestação de serviços terá duração de três meses.

O trabalho do Instituto Acqua, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, envolverá a gestão de pessoal (incluindo profissionais da área médica), insumos hospitalares e aparelhagem, serviços de limpeza hospitalar e manutenção de equipamentos do hospital de campanha. Atualmente, o Instituto realiza a contratação de profissionais que irão prestar atendimento na unidade de saúde. O contrato tem duração de 4 meses. As obras de construção do hospital estão sendo executadas pela Vale em parceria com o município.

Sobre o Hospital de Campanha de Parauapebas

O hospital de campanha terá 100 leitos, sendo 95 de observação e cinco de estabilização, ou seja, atenderá casos de baixa e média complexidade de Covid-19. A obra fruto da parceria entre a prefeitura e a Vale, está em construção anexa ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). A previsão é de que a unidade esteja concluída até o final de maio.

vale.com