Alckmin sanciona lei que facilita resposta a desastres climáticos e combate a incêndios florestais

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou nesta quinta-feira (5), durante cerimônia no Palácio do Planalto, uma nova lei que simplifica e amplia os mecanismos de resposta a desastres climáticos e incêndios florestais. A legislação, aprovada pelo Congresso Nacional em maio, consolida cinco medidas provisórias assinadas anteriormente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um dos principais pontos da nova lei é a dispensa de convênios formais para que o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) possa transferir recursos a estados e municípios em situação de emergência ambiental reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. Até então, os repasses exigiam a formalização de convênios, parcerias ou instrumentos similares, o que tornava o processo mais lento em situações urgentes.

A nova legislação também autoriza o uso de emendas parlamentares para reforçar o FNMA. Com isso, o fundo passa a ter como prioridades adicionais o uso sustentável da flora e fauna nativas, a recuperação de áreas degradadas por desastres ambientais e ações de prevenção e combate a incêndios florestais.

Outro avanço previsto na lei é a permissão para que a União participe de um fundo privado criado pela Caixa Econômica Federal, destinado a financiar a reconstrução de infraestrutura destruída por eventos climáticos extremos. A estrutura do fundo contará com um comitê gestor vinculado à Casa Civil, com representantes dos ministérios da Fazenda e das Cidades. O Rio Grande do Sul, afetado recentemente por enchentes, foi citado como exemplo da necessidade de medidas emergenciais.

Durante a cerimônia de sanção, Alckmin fez críticas indiretas ao governo anterior, liderado por Jair Bolsonaro. Ele afirmou que o Brasil atravessou “um período de negacionismo”, tanto em relação à democracia quanto à ciência e à crise climática. Reforçou que as grandes conquistas da saúde pública – como água tratada, vacinas e antibióticos – são frutos da ciência e da responsabilidade pública.

Alckmin também destacou os avanços na área ambiental do atual governo. “O desmatamento caiu em todos os biomas brasileiros e, não por acaso, mas com ação firme do governo para evitar grileiros de terra e outros que devastavam”, disse.

Ao final de seu discurso, o presidente em exercício reiterou o papel do presidente Lula na defesa da democracia e da inclusão social. “Só a democracia promove inclusão. E Lula foi intérprete do povo para salvar a democracia brasileira”, concluiu.

