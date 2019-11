Alunas do projeto Educando Pelo Esporte apresentarão o 7º Espetáculo de Balé

As noites de quinta (21) e sexta (22) prometem muita emoção para os familiares das 450 bailarinas do projeto Educando Pelo Esporte que se apresentarão no 7º Espetáculo de Balé, promovido pela Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Com a apresentação Mundo Encantado, as pequenas bailarinas do Baby Class, nível I, farão a abertura do espetáculo, no Centro Cultural de Parauapebas, às 18h30, na quinta-feira (21). O espetáculo segue na sexta-feira (22) com a apresentação do “Musicais da Broadway”, e, no segundo ato, “O quebra nozes”.

As alunas aprendem balé em três polos: Ginásio Poliesportivo, VS -10 e Praça da Juventude. O investimento do governo municipal na oferta dessa modalidade esportiva oportuniza a realização de sonhos para centenas de crianças e adolescentes que são apaixonadas pelo Balé.

De acordo com a professora Michela Torres, coordenadora do projeto Educando Pelo Esporte – balé, “as alunas desenvolvem o balé durante o ano todo e para culminância do projeto será realizado esse grande espetáculo”.

Projeto Educando Pelo Esporte – Preparando para a vida

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento global das crianças e adolescentes do município, o governo municipal implantou o Projeto Educando Pelo Esporte que atende 4.756 alunos com as seguintes modalidades esportivas: balé, vôlei, futsal, karatê, capoeira, zumba, futebol de campo, jiu-jitsu, judô, bicicross e handebol.

As aulas de cada modalidade são ministradas gratuitamente nos polos esportivos gerenciados pela Semel, localizados na zona urbana e rural do município.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP