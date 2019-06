Alunos do Centro Cultural apresentam resultado do primeiro semestre de atividades

O público riu e se emocionou com as exibições criativas e bem organizadas dos alunos do Centro Cultural Parauapebas, que apresentaram neste sábado (22) o resultado do primeiro semestre de aprendizado, proporcionado pelas aulas de balé, teatro, dança regional e percussão.

Foram 279 alunos envolvidos nas atividades culturais disponibilizadas gratuitamente pela prefeitura de Parauapebas. “Foi um desejo da minha filha, Alice, fazer balé, e quando eu descobri que tinha aqui, próximo da minha casa, com uma estrutura como a do Centro Cultural e com um professor muito capacitado, não pensei duas vezes em colocá-la. Nós estamos amando tudo e, hoje, estamos com uma grande expectativa para a apresentação dela e das coleguinhas, ensaiaram muito”, disse Mayara Rayza, autônoma.

“O centro cultural é um espaço onde a gente proporciona arte”, destacou o professor de balé, Chistiano Cerqueira. “As aulas de teatro começaram há pouco mais de quatro meses, tivemos pouco tempo de preparo. Muitas crianças, adolescentes e adultos que fazem teatro aqui nunca tinham feito nada do tipo, mas aí, aceitamos o desafio, fomos até o final, e estamos aqui hoje, com esse resultado lindo”, destacou Patrick Tavares, professor de teatro.

A Dilci Marques, que é dona de casa, faz teatro no Centro Cultural, “esta é a minha primeira experiência, estou encantada. Nossa apresentação foi muito emocionante. O professor tira da gente o melhor”, destacou, acrescentando que sua filha também participa do teatro no centro e que é uma honra poder contracenar com ela.

“Eu já aprendi as posições de mãos e pés, e também a dançar melhor, a conhecer melhor o meu corpo” disse a pequena Árika Cibele, de oito anos, que faz aulas de balé. Já o Vitor Henrique, único bailarino do grupo, disse que estava ansioso por ser este “seu primeiro show”, ao fim da apresentação ele ficou muito alegre com o resultado.

O aluno e ator de umas das principais peças apresentadas na noite, Cleiciano de Miranda, destacou a importância do teatro para sua vida e convidou, “você que ainda não conhece o teatro, venha conhecer, teremos mais apresentações no segundo semestre de 2019 e queremos contar com sua presença aqui na plateia. Vocês têm que sentir essa energia que o teatro gera”.

O auditório do Centro Cultural ficou lotado, entre a plateia estava presente o prefeito Darci Lermen, que se emocionou com as apresentações realizadas e com o resultado do trabalho de professores e alunos do centro. O secretário de cultura, Saulo Ramos, e o adjunto, José Alves, também prestigiaram o evento.

Texto: Karine Gomes

Fotos:Lucas Dias/José Pìedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP