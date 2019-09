Alunos do Pipa recebem materiais esportivos doados pela Seel

A Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Seel), representada pelo deputado estadual Fábio Freitas, doou, na última quinta-feira (12), bolas de futebol, futsal e vôlei; tatames, medalhas, proteção esportiva para o karatê, entre outros, às oficinas do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Pipa. “Vocês que estão estudando nas oficinas, que seja futebol, xadrez ou karatê, tudo isso é muito bom para vocês. Tudo o que vocês aprendem aqui levarão para a vida e, quando vocês crescerem, pode ser o que vai fazer vocês ajudarem no sustento do papai e da mamãe também”, disse o deputado durante seu discurso no encontro.

Para o secretário Jorge Guerreiro, a parceria ajudará muito no desenvolvimento das atividades. “Com a parceria entre a Semas, a secretaria de Esportes, através do secretário Arlindo Silva, e o deputado Fábio Freitas, conseguimos esses benefícios e continuaremos buscando e lutando por outras coisas que o Pipa necessita. Parabenizo o trabalho que está sendo realizado pelos professores das oficinas. Usem tudo com vontade e educação para que as práticas trabalhadas nas oficinas possam ser levadas para o seu dia a dia”, destacou Jorge Guerreiro, secretário municipal de Assistência Social.

Cerca de 200 usuários participaram da entrega que foi realizada nas dependências do Projeto Pipa e, segundo a coordenadora, Caroline Vilhaça, o material será de grande ajuda para o trabalho nas oficinas. “Através deste material os usuários terão ainda mais cidadania com o esporte, o lazer e outras atividades”.

Atualmente, o Pipa conta com 205 alunos nas oficinas de xadrez, karatê, jiu-jitsu, futebol, danças folclóricas, hip-hop.

Texto: Antonio Fernandes / Fotos: Jhonathan Felipe

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP