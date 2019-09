Aniversário de Canaã terá vasta programação esportiva; confira

Para comemorar os 25 anos de Canaã dos Carajás, e como parte da programação da 4ª Feira de Negócios de Canaã (Fenecan), a prefeitura do município, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel) vai realizar uma vasta programação esportiva, com premiações de mais de R$ 50 mil para os participantes, no total. Canaã também será sede de eventos regionais. Confira abaixo:

Campeonato Municipal de Patins

Será realizado no dia 5 de outubro, a partir das 8h, na Praça da Juventude Papai Noel. As premiações, nas categorias Iniciante e Open, variam entre R$ 1,5 mil e R$ 100, além de uma premiação especial para a melhor manobra.

Open Canaã de BMX

Também programado para o dia 5 de outubro, a partir das 16h, na Praça da Juventude Papai Noel, o evento terá as categorias Iniciante, Amador e Open. As premiações variam entre 1,5 mil e R$ 200.

Corrida e caminhada pé na pista

Com saída do Bosque Gonzaguinha e percurso de 5 km para a corrida e 2,5 Km para a caminhada, o evento será realizado no dia 6, a partir das 6h, e é destinado aos públicos masculino e feminino e dos 16aos 49 anos. As premiações variam de R$ 1mil a R$ 200.

3ª etapa do Campeonato Paraense de Skate

A etapa vale vaga para o Brasileiro de Skate, e tem premiações de R$ 2 mil a R$ 500, e será realizada na Praça da Juventude Papai Noel, no dia 6, às 8h.

Campeonato Paraense de Wheeling

Dividido nas categorias Speed até 160 cilindradas, Street 200 a 500 cilindradas e Pro Motor 600 cilindradas acima, o evento será realizado neste sábado, 29, a partir das 15h, na Avenida Pioneiros, em frente o bairro Jardim América, a partir das 15h.

