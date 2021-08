Após liderar crescimento no consumo no Brasil nas classes C e D, Pará apresenta recuo em junho

O Pará seguiu o cenário do País e, após crescer no consumo nas classes C e D, em maio, com incremento de 33% sobre abril, apresentou um recuo de 25% em junho em relação ao mês anterior. Os dados são da pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander, que apontou uma queda nas compras no Brasil de 5% em junho, depois de ter subido 8% em maio. O levantamento é realizado mensalmente e busca traçar o perfil do consumidor das classes C e D.

No Pará, as maiores quedas foram nos setores Diversão e Entretenimento (-38%), Drogaria/Farmácia (-36%) e Prestadores de Serviços e Lojas de Artigos Diversos, ambos negativos em 27%. Houve crescimento em apenas dois setores analisados na pesquisa: Companhias Aéreas (17%) e Transporte (12%).

A maioria das regiões do Brasil apresentou queda em junho comparado com o mês anterior. Contudo, a queda mais expressiva, com 17%, foi vista justamente na região Norte. Além do Pará, o Amazonas, com recuo de 11% ante a maio, está entre os 11 estados analisados pela Superdigital. As demais regiões seguiram com números negativos: Sul (-7%), Nordeste (-4,5%) e Sudeste (-4%), com exceção do Centro-Oeste, que teve leve alta de 0,5%.

No Brasil em geral, os recuos mais significativos foram vistos nos setores de Diversão e Entretenimento (-9%), Prestadores de Serviços (-7%), Serviços (-7%), Telecomunicações (-5%) e Drogaria e Farmácia (-4%). Na outra ponta, cresceram os gastos com Companhias Aéreas (21%), Rede Online (12%), Hotéis e Motéis (8%) e Automóveis e Veículos (3%).

O levantamento da Superdigital mostrou que não houve grandes mudanças na divisão dos gastos mensais das classes C e D. Supermercado continua sendo o setor mais representativo, com 34% do total, seguido de Restaurantes (12%) e Lojas de Artigos Diversos (11%).

Em junho, 81% dos gastos totais foram feitos presencialmente. Contudo, foi possível observar pelo estudo da fintech que caiu a participação online no total dos gastos online com Serviços, Prestadores de Serviços e Diversão e Entretenimento.

Na avaliação de Luciana Godoy, CEO da Superdigital no Brasil, as pessoas estão se sentindo mais seguras para irem às ruas e consumirem. “Podemos ver um grande aumento nos gastos do setor de turismo, com Companhias Aéreas e Hotéis. Ou seja, as pessoas, aos poucos, estão voltando a viajar. Acreditamos que o recuo nos gastos gerais em junho seja pontual. Também não podemos esquecer que maio foi um mês de grande recuperação e com uma data importante para o comércio, que foi o Dia das Mães. Por isso, para nós, era esperado que junho apresentasse arrefecimento, mas continuamos acreditando num segundo semestre bom para o varejo”, avalia a executiva.

Dados completos da pesquisa

Dados por região em Junho 2021

Dados do estado do Pará no mês de junho

Compras online vs física