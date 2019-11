Apresentações culturais, alegria e muita emoção marcaram a premiação da IV Fepacti

Mais de 500 mil reais em premiação foram distribuídos em bolsas de estudo, cursos técnicos, profissionalizantes e superiores, além de passagens aéreas para expor o trabalho premiado em feiras nacionais e internacionais. A cerimônia de encerramento e premiação dos melhores trabalhos ocorreu na quinta-feira, 14, na Câmara Municipal de Vereadores.

Bumblebee, apresentação musical e de dança tradicional paraguaia, como também da banda Carajazz Big Band, da Escola de Música Maestro Waldemar Henrique, abrilhantaram a premiação da IV Fepacti. O prêmio de Aluno Destaque foi para Leonidas Vasconcelos. Com apenas 11 anos, ele faz parte da equipe de alunos da Escola Municipal Eunice Moreira, que apresentaram o projeto “Reciclagem e Inclusão”.

“Foi muito legal e divertido. Meus amigos me ajudaram em tudo. Eles são a verdadeira razão de eu ter ganhado, eu agradeço a eles”, disse Leonidas. Sua mãe, Antônia Cleri, acompanhou a cerimônia, orgulhosa. “Fico feliz por ele ter estado nessa feira, por ele está incluso, porque não é todo lugar que inclui. A família toda está muito alegre”, comentou.

A vereadora Kelen Adriana representou o Legislativo municipal e se emocionou junto com os alunos a cada premiação. “Isso é grandioso para o nosso município e nos faz acreditar que o futuro começa hoje. Temos adolescentes e jovens com um futuro brilhante, para grande desenvolvimento. Parabenizo a todos por essa grande feira”, destacou.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, também prestigiou a cerimônia. “Essa Feira provou uma coisa: o Ginásio Poliesportivo é pequeno para o tamanho e magnitude desse evento. O governo está de parabéns por sempre apoiar e incentivar projetos inovadores e os alunos por demostrarem muita competência. Parauapebas não é só minério, a nossa gente é de uma riqueza incrível”.

O secretário de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia (Semect), Flávio Veras, agradeceu a todos que contribuíram para a realização do evento e premiação dos trabalhos. “Foi um sucesso. Com certeza alcançamos nosso objetivo, que era desenvolver cada vez mais ciências e tecnologia no nosso município. Nossa juventude tem feito a diferença em Parauapebas”, ressaltou.

IV Fepacti

Cerca de 30 mil pessoas visitaram a IV Feira de Parauapebas, Ciência, Tecnologia e Inovação (Fepacti). Mais de 100 voluntários contribuíram para que o evento fosse realizado. “O sucesso do evento já garantiu a confirmação de mais de 15 países na Fepacti 2020”, destacou o coordenador da Fepacti, Russel Brasil.

Texto: Rayssa Pajeú / Fotos: Lucas Dias

