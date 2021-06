Pará permanece com bandeiramento amarelo e taxa de ocupação de leitos clínicos em 42%

Nesta última quinta-feira o governador do estado Helder Barbalho se reuniu com a equipe do Comitê Técnico e Científico da Secretaria de Saúde (Sespa), que analisando os dados de infecção pelo novo Coronavírus, decidiram permanecer o bandeiramento amarelo no estado. Apesar de os números terem reduzido significativamente por todo o estado a taxa de leitos ocupados ainda é bastante alta, 42,1% dos leitos clínicos estão ocupados enquanto 63,45% dos leitos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), esses caracterizam os casos mais graves da doença.

“Estamos encerrando a reunião do Comitê Científico da Secretaria de Saúde, junto com a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), para a atualização do bandeiramento e classificação de risco de infecção em todo o Estado, o que nos dá uma tranquilidade e uma reserva de leitos importante, para podermos assistir a todos que precisem”, disse o chefe do Executivo.

“Mais importante é a excelente notícia de que todos os gráficos demonstram que todas as regiões estão com uma queda acentuada no nível de contágio e, principalmente, nas demandas por leito. Quando eu falo em demanda por leito, é uma demonstração da eficácia da vacinação. Quanto mais gente sendo vacinada, melhor a condição, menos gente precisando de leitos. E eu quero reforçar o meu pedido para que todos se vacinem. Fique atento ao calendário de vacinação, claro, não esquecendo da segunda dose e do uso de máscara”, reforçou Helder Barbalho.