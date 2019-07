Arraiá do Alteredo é realizado em zona urbana e rural de Curionópolis

Durante as noites do último fim de semana do mês de junho, quadrilhas juninas de todas as escolas do município e da região sudeste do Pará, brilharam na arena da Praça Irmã Adelaide e na Vila Rica, em mais um Arraiá do Alteredo. A Prefeitura de Curionópolis promoveu um evento totalmente acessível e inclusivo para a população da zona urbana e rural.

Pelo terceiro ano seguido, a Prefeitura de Curionópolis oferece uma grande estrutura para garantir à comunidade o acesso aos festejos tradicionais, fortalecendo o setor cultural. Criatividade, alegria e o envolvimento da comunidade curionopolense, marcaram três grandes noites da festa junina que se transformou em um mega evento itinerante.

“Agradecemos à toda população por prestigiar em peso as programações. É um momento onde as famílias se confraternizam, as crianças se divertem e o comerciante vende. Estamos cumprindo nosso papel em garantir à população acesso à cultura e entretenimento”, expressou o prefeito Adonei Aguiar.

Este ano, a abertura do festival foi realizada em Serra Pelada com a participação massiva da comunidade.

Sexta-feira (28) e sábado (29), as quadrilhas das escolas do município se apresentaram em grande estilo. Crianças, jovens e adultos, mostraram ao público muita alegria e criatividade nas coreografias.

“O arraiá é uma novidade para o município, eu acho muito bom. Até influencia minha filha que antes não participava de nenhuma atividade, agora ela dança pela escola. Tem muitos jovens que antes não faziam nada, agora tem atividades para participarem. É a primeira vez que eu vejo no município os jovens participando, seja na cultura ou no esporte”, disse a segurança, Alaíde Cristina Araújo.

Domingo (30), para encerrar a festividade, a comunidade da zona rural prestigiou a apresentação das quadrilhas na Vila Rica, zona rural.

A produtora rural Maria da Silva aprovou o evento. “Eu adoro o São João e fico feliz e agradecida de saber que não somos esquecidos aqui na zona rural. Recebemos uma programação aqui na nossa vila e não precisamos nos deslocar para participar lá na cidade”, argumentou ela.

O prefeito Adonei Aguiar e a primeira dama Verônica Rabelo estiveram presente durante toda a programação. O presidente da Câmara de Vereadores Nonato Maranhense e secretários também marcaram presença no evento.

