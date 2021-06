Assaltante morre e outro é preso após confronto com a PM

A guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que a dupla de assaltantes estavam tocando o terror em Itaituba, região sudoeste do Pará, e fazendo várias vítimas. Estariam em uma residência localizada na 15° rua do bairro São Tomé, com uma motocicleta roubada.

Segundo informações, a dupla de criminosos ao avistarem os policiais empreenderam fuga, pulando vários quintais se deparando com o os militares, que estavam fazendo cobertura aos fundos da residência na qual eles estavam.

Os policiais ainda tentaram fazer a abordagem, quando um dos homens, não identificado, sacou um revólver calibre 38 e atentou contra a segurança de um dos policiais, logo em seguida o criminoso foi neutralizado pela PM. O homem morreu ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo para necropsia. Já o outro homem que até o momento não foi identificado, foi preso, a motocicleta e a arma usada nos assaltos foram apreendidos.

fonte:romanews.com