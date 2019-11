Assalto a ônibus da Jamjoy termina com dois mortos no Maranhão

Um ônibus da empresa Jamjoy que fazia linha de Belém a São Luís, foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (6). O motorista e um assaltante morreram durante o roubo que aconteceu no município de Zé Doca, distante 173 km de São Luís.

Entre os passageiros estava um policial rodoviário federal, que reagiu ao assalto cometido por cinco bandidos, de acordo com as vítimas. Ele trocou tiros com os assaltantes e um dos bandidos foi atingido e morreu. Nenhum outro passageiro foi ferido.

O ônibus seguia de Belém para São Luís com 11 passageiros e dois motoristas. O assalto aconteceu no Km 190 da BR-316, entre os povoados Josias e Fortaleza. As testemunhas disseram à polícia que os bandidos atiraram no motorista Haroldo Setúbal Ferreira, de 35 anos, logo quando anunciaram o assalto.

A Polícia Militar foi acionada e resgatou as vítimas. Até o momento nenhum outro assaltante foi localizado.

