Assinatura de contratos reúne famílias do Residencial Vila Nova

A ação realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) reuniu beneficiários de 27 famílias do Residencial Vila Nova, no Centro Comunitário dos Minérios na sexta-feira (18) para assinar o contrato do seu imóvel junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo a assistente social da Secretaria de Habitação, Anne Jacqueline Amorim, além do contrato do imóvel, cada morador assinou termo de compromisso que estabelece regras quanto ao uso das unidades habitacionais. A atividade também foi acompanhada pelo secretário de Habitação, João Fontana, e uma técnica da Caixa.

O morador que não assinou contrato na sexta-feira deve procurar a equipe da Sehab no Centro Comunitário do Residencial dos Minérios, de segunda à sexta, das 8h às 15h. “Precisam nos procurar para receber as informações para assinatura do documento em outra data”, exlicou a assistente social, Anne Jacqueline.

Luciana Maria Leal Sousa foi uma das beneficiárias do Residencial Vila Nova que compareceu ao Centro Comunitário dos Minérios. “Alegria grande demais em assinar esse documento. Agora eu sei que a casa é minha e da minha família. A sensação de ter uma casa é boa demais”, disse Luciana Maria, com sorriso largo no rosto.

Entusiasmo também por parte da auxiliar de cozinha, Antônia de Souza dos Santos. “Tenho quatro filhos e a certeza de que agora a casa é nossa. Eu espero por esse momento há 10 anos quando eu fiz o meu cadastro na Sehab”, contou.

Texto e fotos: Jéssica Borges/Liliane Diniz