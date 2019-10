Assistência Social realiza Dia de Recreação para crianças em Curionópolis

A Gestão Municipal de Curionópolis por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), promoveu nesta quinta-feira (10), a comemoração do Dia das Crianças, realizada no Centro de Assistência Social (Cras) do Jardim Panorama.

Todas as crianças atendidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Programa Criança Feliz, dos Cras do Bairro da Paz e Jardim Panorama, foram beneficiadas com uma programação divertida e agitada.

Para a garantir a diversão da garotada, foram desenvolvidas atividades lúdicas e esportivas, com o Mambol e Xadrez, o clima foi de festa.

As crianças deliciaram-se com lanches e guloseimas. A festa começou às 9h e se estendeu até o fim do dia.

A Secretária de Assistência Social Wanessa Viana, destacou a importância de comemorar o Dia da Criança promovendo principalmente a inclusão.

“O objetivo do dia de recreação é promover a inclusão social para os usuários do CRAS, mostrar outras atividades e outros movimentos, como o Xadrez Humano e o Mambol”, explicou.

“Nossa gestão tem se empenhado em garantir os direitos e proteção às nossas crianças, além de incentivar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”, disse o prefeito Adonei Aguiar.

ascom.curionópolis