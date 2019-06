Atlético e USA faturam título da 5ª Taça Parauapebas de Voleibol

Entre os dias 20 e 23 de junho, Parauapebas respirou voleibol! O ginásio poliesportivo foi o palco da 5ª Taça Parauapebas de Voleibol, com disputas nas categorias masculina e feminina. A competição, realizada pela Prefeitura de Parauapebas e organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), envolveu mais de 132 atletas que se empenharam e deram o melhor de si em quadra.

A Taça Parauapebas de Voleibol teve a participação de 12 equipes, sendo oito masculinas (Modena, Curionópolis, Fio e Dínamo, Usa, Jacundá e Alvorar) e quatro femininas (Cia do Vôlei, Docenorte, Atlética e Meiva de Goianésia- PA).

Os jogos começaram na quinta-feira (20), às 14 horas, com duas partidas de cada categoria. Os confrontos ocorreram nos períodos da manhã, tarde e noite. A fase semifinal terminou na madrugada de sábado para domingo.

As finais ocorrem no domingo (23), com a primeira partida pela categoria feminina. A equipe do Atlético derrotou o time da Cia do Vôlei por 3 sets a 1, e conquistou o título.

Em seguida foi à vez da categoria masculina entrar em quadra para mais uma decisão. O time da USA não teve dificuldades e bateu a equipe da Modena por 3 sets a 0 (25 x 22, 25 x 23 e 25 x 14) e conquistou o título pela primeira vez.

Premiação

A organização da competição premiou as equipes campeã, vice-campeã e a terceira colocada, de cada categoria, com troféus e medalhas. Os atletas destaques individuais receberam medalhas. O secretário de Esportes, Laoreci Diniz, e o adjunto, Kledson Caetano, entregaram a premiação, que também contou com a participação de José Milton, da universidade Unasselvi.

Texto: Carlos Campos

Fotos:José Pìedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP