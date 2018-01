ATP comemora três anos formando jovens e encantando Parauapebas

Fundada no dia 17 de Janeiro de 2015 por um grupo de pessoas, a Associação de Teatro de Parauapebas completa este mês, três anos de história. A frente da entidade desde o início esteve Doddy Amâncio, que com ajuda de parceiros e filiados tem desenvolvido um bom trabalho a frente da entidade.

“O aniversário da ATP para nós e comemorado da seguinte lógica, são três anos de luta, resistência, união e acima de tudo a valorização de uma linguagem, que é a linguagem cênica para o teatro” denotou o presidente, Doddy Amâncio.

Nesses três anos de atuação no município a entidade tem superado desafios e agregado cada vez mais grupos de teatro. “Desenvolvemos um teatro escola, um teatro como instrumento de inclusão, nós somos reconhecidos pelo governo do estado pelo trabalho social que a ATP vem desenvolvendo no munícipio. Nossa principal dificuldade hoje são recursos e apoios, isso significa lei de apoio e incentivo a cultura, editais de auxilio/montagem e circulação do grupos, criação de bolsa artística para a juventude que precisam ser feitas”. Disse.

Hoje, 15 grupos de teatro são filiados a ATP. Para este ano de 2018 a entidade preparou uma extensa programação, que terá início no dia 27 quando será feita a comemoração do aniversário da Associação de Teatro de Parauapebas.

Nos dias 04, 11, 18 e 25 fevereiro estará realizando Oficina de teatro. Quem deseja conhecer um pouco mais da entidade e participar de sua atividades, a mesma está localizada na rua Afonso Arino, n° 186, contato: (094) 9 9212-8034, Face Book: https://www.facebook.com/ATParauapebas/.

Confira a programação:

27 de Janeiro – Comemoração do aniversário da ATP

04, 11, 18 e 25 de Fevereiro – Oficina de iniciação teatral

20 de Março – Evento comemorativo ao dia do teatro para a infância e a juventude

27 de Março – Evento comemorativo para o dia internacional do teatro

27 de Abril- Evento comemorativo para o dia de teatro de bonecos

06, 13, 20, 27 de Maio – Oficina de Formação para cena

29, 30 de Junho – I encontro de diretores de teatro de Parauapebas

1º a 29 de Julho – Oficina de teatro para as crianças

19 de Agosto – Dia do ator

19 de Setembro – Dia nacional do teatro

16 de Outubro – 1° seminário de teatro

06 e 12 de Novembro – IV mostra de teatro

1º a 22 de Dezembro- Montagem do auto natalino de Carajás