ATP promove Oficina de Teatro para Parauapebas e região

A oficina de teatro promovida pela Associação de Teatro de Parauapebas- ATP terá início neste sábado, 03, na sede da entidade na rua Afonso Arinos número, 186, no bairro da paz entre as ruas Castro Alves e Padre Josino.

A ATP Parauapebas criada por um coletivo de artistas locais há três anos, tem realizado grandes feitos no município e mudado a vida de muitos jovens. “Tudo começou com a peça “O Gato de Botas” da Cia Gente de Teatro do Município de Parauapebas, quando se apresentou no Cine Teatro Marrocos na Marabá pioneira em 2014. De lá para cá muita coisa mudou. Foi criada Associação de Teatro de Parauapebas – ATP, a única entidade do gênero em toda a região sul e sudeste paraense ,que completou três anos no último sábado.” Disse Doddy Amâncio presidente da entidade, denotando ainda que artistas foram impedidos de entrar e se apresentar no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC) em Parauapebas, no ano de 2013, e essa situação também foi de grande contribuição para que os artistas se unissem, fundando a ATP dois anos depois.

Objetivando dar uma devida formação técnica há pessoas que desejam aprender um pouco mais sobre as artes cénicas do teatro a ATP iniciará a oficina ” A Oficina de Teatro “, neste sábado, 03.

A oficina segue em todos os sábados deste mês de fevereiro, dás 19h ás 22h, na cede da entidade, ainda tem vagas abertas para adultos e jovens a partir de 15 anos. No momento da inscrição o menor deverá estar acompanhado dos pais.

Mais informações (94) 9 9212 8084

(Samara Guimarães)