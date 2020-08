Aulas em Parauapebas são retomadas e continuam não presenciais

Comissão intersetorial ainda avalia o melhor momento para os 47 mil alunos retornarem às escolas.

As aulas da rede municipal de ensino de Parauapebas foram retomadas nesta segunda-feira, 3, de forma não presencial, conforme a recomendação da comissão intersetorial composta por servidores da Saúde, Educação, sindicato, conselhos, entre outras entidades. A comissão ainda está avaliando o melhor momento para o retorno das aulas presenciais de forma gradual e segura.

“Retornaremos com as aulas não presenciais, pois esse é o mecanismo que encontramos para que os alunos não sejam prejudicados. No primeiro semestre foi exitoso. Nos meses de maio e junho tivemos uma boa participação. A atuação dos professores foi bastante positiva. Eles nos surpreenderam e foram bastante dinâmicos”, afirma o secretário-adjunto de Educação, Antonino Brito.

Além das aulas on-line, a equipe pedagógica também preparou materiais de estudo para os alunos que não têm acesso à internet. “Os pais podem procurar a gestão da escola e pegar o material para o seu filho. Encaminhamos os materiais principalmente para a zona rural para que eles tenham acesso ao conteúdo. Além disso, estamos discutindo a possibilidade de veicular aulas na TV aberta também”, explica Antonino.

Ana Érica da Silva, 9 anos, aluna do 3º ano da escola Nelson Mandela, não tem acesso à internet, por isso ela recebe periodicamente o caderno de atividades elaborado pela equipe pedagógica da Semed. Para estudar, a menina conta com o apoio da mãe Railda Alves da Silva. “A Érica tem se empenhado bastante. A gente mora perto da escola e eu sempre busco as atividades na data marcada e a acompanho, auxiliando nos conteúdos que ela tem dificuldade”, conta a mãe.