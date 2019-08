Bairro Jardim América recebe pavimentação asfáltica

Obras fazem parte do cronograma de trabalho do programa Asfalta Canaã

Por meio da Secretaria de Obras, a Prefeitura de Canaã dos Carajás trabalha no asfaltamento do bairro Jardim América. As obras na localidade tiveram início no começo de agosto e devem ser finalizadas já nas próximas semanas.

As obras no Jardim América fazem parte do cronograma de trabalho do programa Asfalta Canaã, que tem como principal meta concluir a pavimentação asfáltica de toda a cidade até o final de 2020.

A maior parte das ruas já recebeu a massa de asfalto. Quem comemora a novidade é o morador Domingos de Paula, que reside no Jardim América desde 2014. “É um avanço importante para todos nós que moramos aqui. O asfalto representa o fim do transtorno com a poeira no verão e com a lama no inverno. É uma satisfação e isso representa para nós mais qualidade de vida.”

Vale lembrar que as redes de água e esgoto já foram concluídas na localidade pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Desde iniciado, o programa Asfalta Canaã já pavimentou mais de 150 quilômetros de vias em toda a cidade.

