Bairro Tropical motoristas de aplicativo rejeitam corridas

Com a comodidade dos aplicativos de locomoção urbana teria se tornado bem mais fácil e simples sair e chagar em casa com mais facilidade porem com as constantes altas no preço dos combustíveis alguns motoristas estão selecionam algumas corridas.

Janaina Lopes Ferreira, 28 anos, moradora do Bairro Tropical, relatou a dificuldade que tem na maioria das vezes quando precisa utilizar o serviço, ela que trabalha no centro da cidade como vendedora, relatou a equipe do Jornal Correio do Pará que já aconteceu de cinco carros do aplicativo recusarem a corrida pelo fato dela morar em um bairro um pouco mais distante do centro, ela disse que não apenas ela mais a maioria das suas vizinhas também acontece o mesmo caso.

Para alguns motoristas como o seu Carlos Fernandes, 43 anos, morador do Bairro Liberdade, o que justifica essa atitude da maioria dos motoristas é o alto preço da gasolina, ele informou para nossa equipe que muitos colegas do aplicativo estão abandonando o serviço depois que os preços dos combustíveis dispararam.

‘As corridas não estão mais compensando, além da taxa que pagamos para o aplicativo, também temos gastos com manutenção e o combustível que é essencial, quando colocamos na ponta da caneta no fim do mês, já não está compensando tanto’.

O seu Carlos Fernandes disse que alguns amigos afirmaram que enquanto as corridas estiverem com valores muito baixos, não compensaria trabalhar nos aplicativos.