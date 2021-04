Bandido é morto a tiros após invadir casa e render família

Um grupo de três criminosos tentavam roubar o veículo de uma família quando foram surpreendidos por disparos efetuados por uma terceira pessoa que passava pelo local

Um criminoso, ainda não identificado, foi morto na tarde deste sábado (24/04), durante uma tentativa de assalto a uma residência localizada na rua 15, do bairro Vila da Paz, zona Sul de Teresina.

Segundo informações apuradas pelo meionorte.com, um grupo de criminosos armados, compostos por três indivíduos, ainda não identificados, invadiram a residência, renderam os moradores e os ameaçaram com arma de fogo na cabeça.

Durante a ação criminosa, tentaram roubar o carro da família, mas foram surpreendidos por uma pessoa que passava próximo a residência, presenciou o crime e reagiu efetuando vários disparos de arma de fogo.

Os assaltantes iniciaram uma troca de tiros contra a pessoa, que efetuou os primeiros disparos, e durante o tiroteio um dos criminosos foi baleado e morreu na rua da residência. Após um dos integrantes do grupo ser morto, os outros dois empreenderam fuga.

Policiais militares realizavam ronda na região quando foram acionados por populares, ao chegar no local se depararam com o corpo do suspeito no chão, com duas perfurações de tiros no peito e mais na frente a arma de fogo.

Equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP e do Instituto de Medicina Legal – IML foram acionadas e estiveram no local para realização dos procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento não há informações de quem teria efetuado os disparos contra o criminoso.

