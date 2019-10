Bandidos atiram na polícia e explodem três agências bancárias em Tutóia

Bandidos explodiram três agências bancárias no estado do Maranhão na madrugada desta segunda-feira (7). Os alvos dos assaltantes foram as agências do Banco do Brasil, Bradesco e do Banco do Nordeste na cidade de Tutóia, a 220 km de São Luís.

De acordo com informações de populares, o bando fortemente armado chegou por volta de 1h da madrugada, atirando e provocando terror na pequena cidade. Segundo eles, os bandidos se dividiram em grupos, um deles teria ficado atirando contra a delegacia, outro contra a Guarda Municipal. Já o terceiro grupo se dirigiu aos bancos. Uma viatura da PM ficou completamente destruída pelas rajadas de bala.

Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos e levaram uma quantia de dinheiro ainda não informada, durante a fuga eles teriam levado um refém, além de jogar na rodovia miguelitos, pequenas armadilhas de metal usadas para furar pneus das viaturas.

