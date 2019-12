Bandidos roubam cerca de cem celulares na Magazine Luiza

Uma loja do Magazine Luiza do bairro da Cohab em São Luís, foi assaltada por cinco indivíduos, na manhã deste domingo (1). No momento da ação dos criminosos, ainda havia uma intensa movimentação de clientes no interior da loja.

De acordo com informações preliminares, os homens teriam chegado em um carro preto, três deles entraram na loja, enquanto dois estavam do lado de fora. Todos estavam armados.

No momento do ocorrido, um dos funcionários do estabelecimento foi agredido com coronhadas por um dos assaltantes. O trio levou cerca de cem celulares e uma quantia de R$ 490 reais em espécie. Eles fugiram em seguida.

A polícia se dirigiu até o local do assalto para dar início às investigações. Imagens de videomonitoramento do estabelecimento devem ajudar na identificação dos envolvidos no crime.

Fonte: www.enquantoissonomaranhao.com.br