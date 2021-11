Belo Horizonte terá Live Churrasco de 12 horas com 12 churrasqueiros conceituados que vão ensinar receitas imperdíveis

Um evento que promete movimentar, de maneira espetacular, as redes sociais e o segmento da gastronomia de Belo Horizonte para o Brasil e o mundo. O CHURRAS abrirá sua temporada de Black Friday, no próximo dia 26 de novembro, às 10h, numa mega produção especial.

E de onde vem essa ideia? Gustavo Catalan, idealizador do evento, diz que nos últimos anos na Black Friday, vem promovendo algum tipo de novidade para atrair os consumidores e esse ano o grupo que já tem costume de acompanhá-lo no Churras sugeriu uma atividade online e fora da caixa.

Vale lembrar que uma pesquisa realizada pelo Groupon (aplicativo que disponibiliza ofertas, descontos e cupons para viagens, produtos, serviços e estabelecimentos diversos, como supermercados e restaurantes), em cinco países da América Latina, inclusive no Brasil, sobre preferências e comportamentos gastronômicos revela que o churrasco é o prato favorito dos brasileiros, na sequência vem o sushi e depois a feijoada.

“Então, estamos indo ao encontro dessa preferência”, diz Catalan, que ainda destaca o lado formativo e educativo do Churras ao promover esse evento gastronômico com o propósito de ensinar as pessoas a prepararem uma boa carne assada. Ele explica que estão ultimando os preparativos para, de maneira inédita e criativa entregar um conteúdo útil durante 12 horas numa live que terá a presença de 12 churrasqueiros fantásticos, gente que entende do assunto, ensinando aqueles que estarão do outro lado a prepararem receitas deliciosas.



A pandemia e churrasquinho em casa

Gustavo Catalan lembra que a pandemia da Covid-19, com as suas restrições de isolamento, forçou muito os brasileiros a se reunirem mais com a família em casa para um bom churrasco. Mas, nem todo mundo tem expertise no assunto e preparar uma deliciosa carne vai muito além do corte e do tempero.

É preciso entender também do tempo de exposição da carne na grelha, da altura da labareda e até segredos tais como: a procedência do alimento, o que acompanha essa carne na hora de servir, quanto de sal grosso para cada quilo, o tempo de maturação e espera antes de levar a peça para a churrasqueira, enfim, muitas outras dicas que só um profissional exímio no assunto pode dar. Inclusive, até o tipo de churrasqueira é importante saber. Tudo isso será dito durante a super live.

Quem vai pilotar as churrasqueiras e as atrações já confirmadas

O Churras online terá uma mistura de entretenimento, dicas, receitas e, claro, técnicas especiais para quem quer ser um bom churrasqueiro. “Estou nesse segmento há bastante tempo e posso garantir que nunca vi nada igual”, avisa Gustavo Catalan.

Serão 12 módulos de uma hora, cada um desses módulos com um assador profissional de Minas Gerais, pilotando um churrasqueira diferente. O evento vai atender a vários públicos. Quem quer aprender mais sobre o churrasco, seja para trabalhar profissionalmente, seja para receber seus amigos em casa. Mas também é uma oportunidade única de conhecer vários estilos de churrasco, além de muitos macetes e técnicas.

Churrasqueiros

Thiago Brasil, Rodrigo Prime, Josiney Jojo, Chef Penninha, Thiago Bigão, Guilherme Aguiar, Mari Lucas, Fernando Reis, Lúculo Garro, João Bertolotti, Fabiano Coelho e Thiago Thibau são os 12 assadores, que vão garantir um dia de muito aprendizado. O evento também contará com sorteios e atrações humorísticas do ator Thiago Comédia.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas na página do evento: https://churras.com.br/pages/live?utm_source=youtube&utm_medium=descricao&utm_campaign=live_churras

Programação

10h – Thiago Brasil – Ensina corte e preparo Peito Brisket

11h – Rodrigo Prime – T—Bone, Cowboy, linguiça de cordeiro

12h – Josiney Jojo -Tomahawk e Ancho

13h – Chef Penninha – Fraldinha e Bacalhau

14h – Thiago Bigão – Denver Steak e Prime-Rib

15h – Guilherme Aguiar – Picanha

16h – Mari Lucas – Joelho de porco desossado defumado

17h – Fernando Reis – Timo

18h – Lúculo Garro – Skirt Steak e Hanger Steak

19h- João Bertolotti – Tira de chorizo, T-Bone e Hamburguer Wagyu

20h – Fabiano Coelho – Assado de Tira

21h – Thiago Thibau – French Rack de Cordeiro

Entre 14h e 18h participação especial Thiago Comédia. A abertura e o fechamento da live serão feitas pelo apresentador de TV, Marcos Maracanã.

