Beneficiários visitam obras das 250 casas em construção com recursos do Prosap

O sonho da casa própria está mais próximo para 250 famílias que moravam em locais de risco, na área que será alcançada pelas obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap). Elas foram remanejadas pela Prefeitura, recebem o aluguel social e aguardam a conclusão das obras de suas futuras casas para terem moradia digna.

“Eu morava na rua 15 de novembro, na beira do rio, onde alagava. A Prefeitura nos beneficiou, tirou a gente de lá e colocou para o aluguel social. Agora, viemos conhecer onde iremos morar, eu vim aqui olhar as casas e estão muito bonitas, estou feliz”, disse o pedreiro Ronaldo Trindade.

A autônoma Valdinéia dos Santos Silva também destaca a situação em que morava e a felicidade pela oportunidade de ter uma moradia digna, “na 15 de novembro, onde eu morava, alagava, era muito difícil para nós, moradores, uma situação muito triste. Eu tenho que agradecer muito por estar acontecendo isso nas nossas vidas, nós estamos muito felizes por esta obra.”

De acordo com Eulália Almeida, subcoordenadora social do Prosap, foi realizado todo um trabalho social com essas famílias, iniciando com um mapeamento completo da situação socioeconômica e de suas residências, ainda em 2017, passando pela retirada delas das áreas de risco.

“Temos realizado um trabalho permanente de acompanhamento dessas famílias. Elegemos um comitê de representante dos moradores e fizemos este convite para os integrantes visitarem o canteiro de obras da construção das casas e, assim, poderem ver como será o lugar e as casas em que elas irão morar”, explicou Eulália.

As casas são construídas com recursos municipais, integrando a contrapartida do município no Prosap. A previsão de entrega é para o fim do próximo semestre.

Texto: Karine Gomes / Foto: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP