Bloco do Pessoa se prepara para receber foliões

Com o carnaval de Parauapebas em contagem regressiva, o Bloco do Pessoa Beijou Bye Bye, já está com tudo pronto para a folia, e está preparando para os foliões um lugar especial para que os brincantes possam curtir um carnaval com segurança e muita diversão.

Para representar o bloco este ano foi escolhida a bela Lídia Feitosa, que estará participando na sexta-feira, 09, do concurso “Musa do Carnaval de Parauapebas 2018”, com uma beleza singular e muito samba no pé, Lídia Feitosa, promete encantar neste carnaval.

“Fazer carnaval em Parauapebas é sempre um desafio, mas também é um grande prazer fazer parte dessa festa cultural que continua encantando gerações. Convido a todos para estarem conosco no Bloco do Pessoa e se divertir com a nossa turma.” Disse o presidente do bloco Edvan Pessoa.

No próximo sábado, 03, será o primeiro grito do Carnapeba, no Lago Nova Carajás, um prévia de tudo que estar por vir na festa cultural mais esperada do ano.

Adquira o seu Kit (Abadá e copo) do Bloco do pessoa Beijou Bye Bye e caia na folia !