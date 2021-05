Bolsonaro participa da entrega de títulos de propriedade rural em Açailândia, no MA

Ao todo, 550 títulos de propriedade de terra definitiva serão entregues em evento realizado sexta-feira (21). Este é o segundo dia de visita do presidente ao Maranhão

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa nesta sexta-feira (21) da entrega de títulos de propriedade rural em Açailândia, município a 562 km de São Luís. Este é o segundo dia de visita do presidente ao estado.

De acordo com o governo federal, os títulos de propriedade definitiva serão entregues para 550 famílias que vivem no assentamento do projeto Assaí, no município. Antes da entrega dos documentos, as famílias tinham apenas contratos de concessão de terra.

Ao todo, em todo o Maranhão, existem 1.117 assentamentos de terra onde vivem 132 mil famílias.

Segundo a agenda presidencial, além de Bolsonaro, participam da cerimônia a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina e o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.

A comitiva presidencial deve sair às 8h45 de Imperatriz, no Maranhão, com destino à Açailândia. O evento acontece no Parque de Exposições José Egídio Quintal Filho, na BR-222, no município.

Bolsonaro passou a noite de quinta-feira (20) no 50º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, em Imperatriz, após participar da entrega da ‘Ponte Estaiada’, sobre o Rio Parnaíba, que liga os municípios de Alto Parnaíba (MA) e Santa Filomena (PI).

G1.globo.com