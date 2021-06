Boxing Night, primeiro grande evento de boxe da história de Parauapebas

Sábado (12) de junho acontecera o grande evento Boxing Night, duas gigantes se enfrentam em uma disputa que vale cinturão, Thais Sales que lutara representando Parauapebas e o Centro Olímpico Tyson box, contra Regiane Borges, vinda de Imperatriz-MA representando FNMAMM.

As mulheres representando no box, PA x MA, quem será que leva a melhor vamos conferir esse grande evento, não esquecendo é claro de levar sua mascara, álcool gel e garantindo a sua segurança e dos demeias.

fiscalizado pelo conselho nacional de boxe e obedecendo todas as normas de segurança de afastamento e distanciamento.

Parauapebas agora é palco e um gigante evento com disputa de cinturão entre Parauapebas vs Imperatriz, com 2 mulheres invictas.

O evento mais esperado, com 7 lutas de tira o fôlego.