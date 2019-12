Café com Turismo leva conhecimento sobre atrativos turísticos de Parauapebas

Autoridades, trade turístico, profissionais de comunicação, servidores públicos, amantes da pesca esportiva e aves, entidades de classe e cooperativas e sociedade civil recebem capacitação sobre os atrativos do município. Os encontros que começaram dia 9 e seguem até dia 17 ocorrem no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), a partir das 8h30.Autoridades, trade turístico, profissionais de comunicação, servidores públicos, amantes da pesca esportiva e aves, entidades de classe e cooperativas e sociedade civil recebem capacitação sobre os atrativos do município. Os encontros que começaram dia 9 e seguem até dia 17 ocorrem no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), a partir das 8h30.

O coordenador do Departamento Municipal de Turismo (Detur), Marcos Alexandre e a presidente do Conselho Municipal de Turismo de Parauapebas (COMTUP), Aglaudene Tomé acompanham a programação. “O objetivo é compartilhar as informações com a sociedade civil e a sociedade civil compartilhar com os demais”, explicou Alexandre. “Essas capacitações que deu início com o Café com Turismo será ao longo de todo ano de 2020”, disse Aglaudene.

O empresário do ramo alimentício em Belém do Pará, Mauricio Façanha, considera a formação de multiplicadores dos atrativos turístico relevante para o crescimento do número de turistas no município e nas cinco rotas que a cidade dispõe. “Parabéns a prefeitura. Acho que o primeiro passo é esse: fazer o morador conhecer Parauapebas, para que ele também possa saber vender o município”, disse.

O diretor de qualificação turística do Detur, Dácio Souza, conduziu as palestras. Conhecer a cidade algo importante. “Agora eles vão poder convidar seus familiares e amigos para visitar a cidade e estarão aptos para falar sobre as belezas naturais e rotas turísticas do nosso município”, ressaltou Dácio.

“Desde que começamos a comercializar as rotas turísticas de Parauapebas, percebemos o interesse das pessoas para conhecer os atrativos turísticos e uma demanda crescente na procura e venda dos pacotes. Agora, depois da inauguração do CAT, vai melhorar ainda mais”, disse a agente de viagem, Léia Silva.

O gerente do Ibis Hotel, Rabie Marjane, ficou surpreso com as informações que recebeu durante o Café com Turismo. “A gente prevê muita mudança na cidade, crescimento e um retorno. Fiquei surpreso com tantas informações que a gente recebeu hoje, muitas rotas que a gente não conhecia. Fiquei com muita vontade de visitar. Vamos divulgar isso dentro dos nossos hotéis”, afirmou.

Texto: Rayssa Pajeú / Foto: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP