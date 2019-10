Câmara concede Título de Cidadão Honorário a pioneiros da cidade

Em uma solenidade cheia de recordações e gratidão, duas personalidades que se destacaram no município receberam o Título de Cidadão Honorário. Na manhã de terça-feira (29), Luiz Antonio Mendes Veloso e Valdir Flausino de Oliveira passaram a ser cidadãos de Parauapebas, apesar de não terem nascido no município.

A honraria foi entregue em sessão solene conduzida pelo vereador Antônio Horácio Martins Filho, como forma de reconhecer os serviços prestados por Luiz Veloso e Valdir Flausino à comunidade de Parauapebas.

O primeiro agraciado foi Luiz Veloso, que recebeu a comenda das mãos de Horácio Martins, autor do Decreto Legislativo nº 22/2019, que confere a honraria. Durante a entrega, o vereador fez questão de mencionar o profissionalismo de Luiz Veloso ao comandar o relacionamento entre a mineradora Vale e a comunidade parauapebense.

“Embora Veloso faça parte de uma multinacional, em sua atuação na empresa ele tem se preocupado com o trabalho das associações e as entidades da zona rural. Inclusive, na zona rural os organismos têm tido acesso a mineradora. De modo que os projetos são desenvolvidos e sempre que há necessidade de dialogar com a empresa Vale Luiz sempre está prestativamente à frente”, contou Horácio Martins.

Em seu pronunciamento, Luiz Veloso agradeceu ao empenho de profissionais de outras áreas que tornam possível a relação entre a mineradora e a comunidade de Parauapebas.

“Este é o reconhecimento de um trabalho que preciso dividir com outras pessoas da empresa Vale, pois ninguém faz nada sozinho. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer à Câmara o reconhecimento e a oportunidade de receber este título”, finalizou o homenageado.

Em seguida, o vereador José das Dores Couto (MDB) entregou o Título de Cidadão Honorário de Parauapebas a Valdir Flausino. O Decreto Legislativo nº 25/2019, de autoria de Coutinho, conferiu a comenda.

Ao usar a tribuna e relembrar a trajetória de Valdir Flausino, quando o município ainda era um vilarejo, o parlamentar revelou que o pioneiro na cidade tem participação e relevância em sua história política. “Homenagem se faz em vida. Fico muito feliz e honrado em poder conferir este título ao senhor nesta manhã. Esta homenagem é pra lembrar sua luta em prol de nosso município. Talvez Parauapebas não chegasse tão longe se você não tivesse ido à luta por melhorias nessas terras”, ressaltou o legislador.

Em sua fala, Valdir contou que olhar para trás e ver o caminho percorrido é muito gratificante, porque os desafios enfrentados foram grandes. “Fico feliz em ser reconhecido com essa honraria. Estou muito agradecido e quero dividir esta homenagem com todos”, concluiu Valdir Flausino.

Texto: Josiane Quintino / Revisão: Waldyr Silva / Foto: Kleyber de Souza (AscomLeg)