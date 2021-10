Assista: Câmara de Parauapebas realiza votação para cassação do mandato do vereador Aurélio Goiano

21/10/2021 – 6ª Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura Assista a transmissão ao vivo da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Parauapebas desta quinta-feira (21), a partir das 9 horas.

Estará em pauta o Projeto de Resolução nº 15 de 2021, de autoria da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que dispõe sobre a perda de mandato do vereador Aurélio Ramos de Oliveira Neto – PSD, por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Confira!

Foto: Instagram