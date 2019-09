Câmara leva Biblioteca Legislativa para I Festival Literário de Parauapebas

Nem bem acabou de desmontar as estruturas do estande da Biblioteca Legislativa Sônia Cortês na Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP), a Câmara de Vereadores instalou mais uma vez o estande da biblioteca, agora na Praça de

Eventos, Bairro Cidade Nova, por ocasião da realização do I Festival Literário de Parauapebas e da 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que tiveram início nesta quarta-feira (11) e encerram no próximo domingo (15).

A exemplo do que ocorreu na FAP, a coordenação da Biblioteca Legislativa levou para a Praça de Eventos uma estrutura composta de prateleiras, mesas, cadeiras, sofá, livros, cadernos, material para criançada pintar e desenhar, além de proporcionar brincadeiras com a petizada.

Acompanhado dos colegas de parlamento Eliene Soares (MDB) e Zacarias Marques (sem partido), o vereador Luiz Castilho (Pros), presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, visitou nesta quarta-feira (11) o estande da Biblioteca Legislativa e interagiu com o público infanto-juvenil que marcava presença no local.

Por volta das 21 horas, Luiz Castilho participou do lançamento oficial da 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes e do I Festival Literário de Parauapebas, ao lado do vice-prefeito Sérgio Balduíno, secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal; secretários municipais de Cultura, Saulo Ramos; de Educação, Luiz Vieira; chefe gabinete do prefeito, José Alves; vereadores Zacarias Marques e Eliene Soares; entre outros.

Ao fazer uso da palavra, o presidente do Legislativo local destacou o papel dos vereadores em favor da comunidade, lembrando o esforço para aprovação recentemente do programa CredLivro, que proporciona auxílio financeiro no valor de R$ 200,00 aos professores efetivos, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos para aquisição de livros técnicos voltados ao desenvolvimento pedagógico.

O estande da Câmara de Vereadores vai ficar instalado na estrutura da Praça de Eventos até o próximo domingo (15), com parte do acervo da Biblioteca Legislativa Sônia Cortês à disposição para consulta do público e atividades com crianças e adolescentes.

Texto: Waldyr Silva / Revisão: Nayara Cristina

Fotos: Kleyber de Souza / Ascomleg