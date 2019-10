Câmara vai realizar sessão solene em celebração ao Outubro Rosa no dia 23

A Câmara de Vereadores tem a missão de representar e atender aos anseios da comunidade. Uma das principais cobranças da população de Parauapebas é em relação aos serviços ofertados na área da saúde. Apesar de a Câmara não ter a prerrogativa de executar os serviços necessários para a consecução e concretização do atendimento à saúde, o Legislativo contribui com a fiscalização e a conscientização.

Numa campanha tão importante como o Outubro Rosa, a Câmara Municipal também se fará presente e atuante. Desta vez, a sessão solene requisitada em alusão à data terá a participação de um médico oncologista, que além de ensinar vai ressaltar a importância do autoexame na prevenção ao câncer de mama. Vão abrilhantar a solenidade duas mulheres que venceram o câncer de mama. E, ainda, no hall de entrada do Auditório João Prudêncio de Brito, as mulheres presentes poderão realizar o autoexame com o auxílio de profissionais da saúde.

A sessão solene foi requisitada pelo presidente da Câmara, vereador Luiz Castilho, por meio do Requerimento nº 11/2019, aprovado pelos demais vereadores na sessão ordinária do dia 8 de outubro.

Para o autor da proposição, é fundamental que o poder público contribua de modo ativo com a campanha. “Não podemos nos contentar em usar laços rosa nas roupas durante o mês de outubro. O que realmente temos que fazer é dar condições das mulheres se cuidarem. Dentro do que é legalmente permitido, a Câmara estará atuante. Assumimos e vamos honrar nosso compromisso em zelar pela saúde das mulheres de Parauapebas”, concluiu Luiz Castilho.

Todas as mulheres estão convidadas para a sessão solene em celebração e conscientização ao Outubro Rosa, que ocorrerá no dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã, no Auditório João Prudêncio de Brito. Participe!

Texto: Josiane Quintino / Revisão: Waldir Silva / Foto: Kleyber de Souza (AscomLeg)