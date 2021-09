O acidente foi registrado na BR 343 em Altos no norte do Piauí, apesar do susto o motorista não teve lesões gravas, o acidente ocorreu na tarde de quarta-feira 29 de setembro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi até o local e encontrou o motorista sentado as margens da BR, segundo a polícia o que pode ter ocasionado o acidente foi falta de atenção.

Foto: Divulgação/PRF